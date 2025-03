Promozione, il big-match è Ivrea - Juve Domo

Domenica si gioca la venticinquesima giornata del campionato di Promozione, le partite che mancano alla conclusione del torneo sono sempre meno, e i punti sono sempre più pesanti.

I granata della Juventus Domo, reduci da una netta vittoria per 4-0 contro Omegna, saranno chiamati a un match molto impegnativo al “Pistoni” contro l'Ivrea, seconda forza del campionato, che la settimana scorsa ha espugnato con autorità il terreno del Cossato. Per i ragazzi di mister Nino una vittoria significherebbe avvicinare la seconda piazza e magari anche la vetta, sperando in un aiuto da parte dell’Arona, che affronta la capolista. All'andata, i domesi caddero sotto i colpi dell'Ivrea con un pesante 1-4, ma ora vogliono la rivincita per rilanciare le proprie ambizioni.

Il Feriolo quartultimo in classifica è in piena lotta per evitare i playout, ed è in un buon momento di forma, anche se nell’ultima giornata ha subito una sconfitta di misura contro la Virtus Vercelli. Gli uomini di mister Porcu affronteranno ora il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, squadra che li superò per 3-2 nel match d’andata. I gialloblù devono tornare a fare punti, ma anche i biellesi devono stare attenti a non farsi risucchiare nei bassifondi.

L'Ornavassese, che domenica scorsa ha abbandonato l’ultima posizione, cerca altri punti per garantirsi almeno i playout: la vittoria di misura contro gli Orizzonti Canavese nell'ultimo turno ha dato un po' di respiro ai neri di Fusè, ma la strada è ancora lunga. La sfida di questa settimana li vedrà opposti alla Fulgor Chiavazzese, una delle squadre più in forma del torneo, reduce da una vittoria contro Union Novara. All'andata, gli ossolani subirono una pesante sconfitta per 0-5, e ora hanno l'opportunità di dimostrare i loro progressi.

L'Omegna, fanalino di coda con 17 punti, è reduce dalla pesante sconfitta contro la Juve Domo, e ora deve reagire per non perdere ulteriore terreno nella corsa alla salvezza. I rossoneri affronteranno gli Orizzonti Canavese in casa, in una gara da dentro o fuori. All'andata, gli uomini di Piemontesi persero per 1-3, e adesso servirà una prestazione di carattere per invertire la rotta, contro un avversario che nelle ultime giornate non ha brillato (due soli punti negli ultimi sei match).

Le partite in programma:

Arona - Città Di Cossato; Omegna - Orizzonti Canavese; Montanaro - Cameri; Feriolo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Ornavassese - Fulgor Chiavazzese RV; Union Novara - Gattinara; Ivrea - Juventus Domo; Dufour Varallo - Virtus Vercelli