"Cara bolletta", un incontro gratuito per imparare a gestire i consumi

Giovedì 27 marzo alle 20.30 al bar Holly in via Montegrappa a Domodossola si terrà l'incontro gratuito “Cara bolletta”. Antonio Cajelli, formatore ed educatore economico finanziario indipendente darà ai presenti informazioni e consigli su come risparmiare. Offrirà soluzioni semplici per aiutare a diventare consumatori più consapevoli.

Antonio Cajelli, da sempre attivo e al fianco di chiunque voglia imparare a muoversi con scioltezza tra i gangli di burocrazia, spese, diritti e doveri è l’ideatore di ““Cara bolletta…”. Si tratta di un percorso di educazione economica finanziaria che dà l'opportunità di imparare a leggere e interpretare le bollette energetiche, confrontare le diverse offerte di mercato e capire come gestire i propri consumi in modo efficace. Grazie al sostegno di diversi enti Cajelli propone questo tour di incontri in Piemonte a ingresso gratuito.