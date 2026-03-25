Findomo, sfida salvezza: al via la poule decisiva

Collegno, Paruzzaro e Montalto Dora. Queste le avversarie con cui la Findomo dovrà cercare la salvezza nella poule. Quattro squadre, match di andata e ritorno e classifica finale: le prime due si salvano, le ultime due retrocedono in DR2. Il primo impegno, già fondamentale, venerdi alle 21 al Pala Raccagni, con i granata che affronteranno Collegno.

“ E' arrivato il momento decisivo della stagione- cosi il presidente Nicola Guerra- e la speranza è di essere pronti. Non sappiamo molto di Collegno, mentre Paruzzaro era nel nostro girone e Montalto l'abbiamo spesso affrontata negli ultimi anni. Confido che la nostra esperienza possa essere un fattore, cosi come il pubblico: abbiamo bisogno di sostegno da parte dei nostri tifosi. Partire bene venerdi sarebbe davvero importantissimo”.

Attenzione alla sorpresa: Francesco Petricca, per ora capitano allenatore non giocatore, potrebbe infatti tornare sul parquet per questa poule.