Al Maggiore la Festa per i 173 anni della Polizia FOTO

Nel contrasto alla criminalità e nella prevenzione dei reati, il Verbano Cusio Ossola si conferma tra le province più sicure d’Italia. A sottolinearlo è stato il questore Giancarlo Conte nel suo intervento alla Festa della Polizia, che si è svolta al teatro “Il Maggiore” di Verbania.

“Un importante quotidiano economico-finanziario — ha ricordato il questore — colloca il Vco all’87° posto su 106 province italiane per indice di criminalità. Un risultato significativo, perché la sicurezza è un valore aggiunto per il territorio: lo rende competitivo per uno sviluppo sostenibile e allo stesso tempo attrattivo per gli investimenti”.

Un risultato, ha precisato Conte, che è frutto non solo dell’impegno delle forze dell’ordine ma anche del forte senso civico dei cittadini del Vco. “È fondamentale — ha spiegato — l’attenzione dei residenti a segnalare all’autorità giudiziaria anche i tentativi di reato. Questo contribuisce in modo decisivo a mantenere basso l’indice di criminalità. Ma il nostro obiettivo deve essere quello di migliorare ancora di più la sicurezza percepita tra la popolazione”.

Il questore ha poi snocciolato i numeri dell’attività della Polizia nell’ultimo anno: 9.051 pattuglie impiegate sul territorio, che hanno permesso di identificare oltre 164.000 persone, controllare 41.588 veicoli e 552 natanti in navigazione sui laghi Maggiore e d’Orta. Sono stati inoltre monitorati 2.057 convogli ferroviari, con 175 scorte effettuate e 953 servizi di vigilanza nelle stazioni.

Dal punto di vista repressivo, sono state segnalate all’autorità giudiziaria 667 persone e sono stati effettuati 57 arresti. Le sostanze stupefacenti sequestrate ammontano a 9 chilogrammi tra hashish e marijuana, oltre a 541 grammi di cocaina. Sono stati emessi 65 avvisi orali del questore (12 dei quali nei confronti di minori), 56 fogli di via con divieto di ritorno, 7 ammonimenti per stalking e 10 per violenza domestica.

La Polizia Stradale ha controllato 12.074 persone e 9.447 veicoli, rilevato 292 incidenti stradali, assicurato 317 interventi di soccorso e realizzato 174 servizi di contrasto alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Le sanzioni per violazioni al Codice della Strada sono state 4.516, con 181 patenti ritirate.

La Polizia di frontiera di Domodossola ha deferito 168 persone all’autorità giudiziaria, arrestato 7 persone e rintracciato 11 cittadini extracomunitari. La Polizia Ferroviaria ha identificato 59.461 persone, effettuato un arresto e 24 segnalazioni all’autorità giudiziaria.

Alla cerimonia erano presenti le autorità civili e militari: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, insieme a una nutrita rappresentanza della Procura della Repubblica con il procuratore capo Alessandro Fefè e i sostituti Fabrizio Argentieri, Luca Periani e Sveva De Liguoro, che hanno consegnato riconoscimenti a funzionari e agenti distintisi in operazioni di servizio.

A conferire le onorificenze sono stati anche il viceprefetto vicario Gerardo Corvatta, il sottosegretario della presidenza regionale Alberto Preioni, il presidente della Provincia Alessandro Lana e il sindaco di Verbania Giandomenico Albertella. Presenti inoltre i sindaci di Domodossola, Lucio Pizzi; Omegna, Daniele Berio; Baveno, Alessandro Monti; Stresa, Marcella Severino; e Cannobio, Gianmaria Minazzi.



Di seguito l’elenco degli appartenenti alla Polizia di Stato che si sono distinti per particolari capacità professionali e spirito di servizio, ricevendo Lodi ed Encomi per le operazioni svolte.

LODE

Vice Questore Aggiunto Dott.ssa Roberta TOMA

Dirigente Sezione Polizia Stradale

Genova, 15 novembre 2019

Per aver diretto con elevate capacità professionali l’attività di polizia giudiziaria denominata “Operazione Condor”, conclusasi con l’emissione di un provvedimento cautelare a carico di cinquanta soggetti, responsabili di truffe ai danni di persone anziane.

LODE

Vice Ispettore Claudia MONTUORI – DIGOS (coordinava l’operazione)

Vice Ispettore Tiziano AMORIELLO – DIGOS (coordinava l’operazione)

Assistente Roberto LIZZA – DIGOS

San Bernardino Verbano, 29 marzo 2021

Per aver svolto un’attività di polizia giudiziaria che consentiva l’esecuzione di un ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un vice sindaco indagato per peculato continuato.

LODE

Sovrintendente Capo Aniello SCOTTO DI CARLO – Squadra Mobile

Assistente Capo Igor MODARELLI – Squadra Mobile

Assistente Massimo QUERCETO – Squadra Mobile

Verbano Cusio Ossola, 26 febbraio 2019

Per aver condotto un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di 22 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

LODE

Vice Sovrintendente Fabio BALSEMIN – Polizia Scientifica

Agente Niccolò Maria PLACCO – Squadra Mobile

Verbania, 15 settembre 2021

Per aver svolto un’attività di polizia giudiziaria che consentiva l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di sei soggetti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata.

LODE

Sostituto Commissario Coordinatore Franco NEGRI – Squadra Mobile (coordinava l’operazione)

Assistente Capo Dario AMODEO – Squadra Mobile

Assistente Capo Coordinatore Fabio MARTINELLI – Squadra Mobile

Assistente Capo Andrea CANOVA – Squadra Mobile

Assistente Capo Stefano FERINA – Squadra Mobile

Verbano Cusio Ossola, 16 aprile 2021

Per aver disarticolato un sodalizio criminale composto da sette soggetti responsabili di furti pluriaggravati ai danni di esercizi commerciali cittadini.

ENCOMIO

Assistente Alessandro IAVARONE – UTL

Napoli, 20 ottobre 2022

Per aver svolto una brillante attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto un cittadino bengalese, pregiudicato, responsabile dei reati di tentato omicidio e violenza sessuale.

LODE

Assistente Alessandro IAVARONE – UTL

Napoli, 2 luglio 2023

Per aver eseguito un’operazione di polizia giudiziaria che portava all’arresto di un soggetto responsabile di tentato omicidio.

ENCOMIO

Ispettore Angelo ALLIEVI – Squadra Mobile (coordinava l’operazione)

Assistente Capo Coordinatore Willy DAJNKO – Squadra Mobile

Assistente Capo Felice BARILLÀ – Squadra Mobile

Assistente Capo Dario AMODEO – Squadra Mobile

Assistente Michele CATANZARO – Squadra Mobile

Verbania, 15 settembre 2021

Per aver eseguito un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di arrestare sei soggetti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata.

ENCOMIO

Agente Scelto Giovanni CUBICCIOTTI – Torino

Torino, 30 agosto 2021

Per aver svolto un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto in flagranza di un soggetto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e con il sequestro di circa 155 kg di hashish, 150 grammi di anfetamina e 20 mila euro in contanti.