Segnalate false email a nome del Ministero della Salute

Nuovo tentativo di truffa online ai danni dei cittadini. In queste ore stanno circolando false email apparentemente inviate dal Ministero della Salute, con la promessa di fantomatici rimborsi economici. Si tratta di comunicazioni non ufficiali e potenzialmente pericolose.

Il Ministero mette in guardia: non cliccate sui link contenuti nel messaggio, non fornite dati personali e cancellate immediatamente l’email. La situazione è stata segnalata ai Carabinieri del Nas, che stanno già seguendo il caso. Si raccomanda la massima prudenza: il Ministero ricorda che eventuali comunicazioni ufficiali avvengono solo attraverso i canali istituzionali e mai con richieste di dati sensibili via email.