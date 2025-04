Tecnologia 5G e 6G: pronte a rivoluzionare il futuro

Le nuove reti si preparano a cambiare il mondo terrestre e non

Abbiamo già avuto modo di appurare negli ultimi anni come l’evoluzione della connettività possa influire ampiamente sulla nostra vita, se non altro perché oggi ci avvaliamo della tecnologia per le attività più disparate.

Ebbene con un rafforzamento della rete 5G, e dunque una più diffusa copertura, si prospettano altri traguardi importanti. Nel settore dell’automotive, ad esempio, si guarda alla guida autonoma proprio in prospettiva di un miglioramento della connessione. Altri successi sono stati raggiunti nell’ambito della telemedicina, con l’opportunità di trasmettere immagini in alta definizione che accorciano le distanze tra medici e pazienti.

Con il 5G si continua a progredire, inoltre, sia sul fronte delle smart city che su quello della smart home . Viene semplificata, infatti, anche l’interazione e integrazione tra più dispositivi domotici, fattore che oggi viene incontro non solo agli amanti della tecnologia, ma anche a chi ha problemi di mobilità.

Già questi pochi accenni ci possono far presagire quali altri livelli di sviluppo potremo raggiungere con l’avvento della sesta generazione. Sarà implementata tra qualche anno, ma si lavora già adesso per renderla performante e affinare le sue caratteristiche. Si prospetta una ulteriore riduzione della latenza e una capacità di trasmettere dati 100 volte maggiore rispetto alla rete 5G.

Tra le conseguenze vi sarà non solo una qualificazione di tutti i servizi suddetti, ma anche la capacità di riprodurre su smartphone ologrammi 3D. Inoltre, l’influsso che il potere di questa generazione avrà sull’intelligenza artificiale contribuirà all’ottimizzazione di tanti altri settori.

Nel mondo dei giochi, potremo sperimentare ancora più frequentemente i vantaggi della realtà virtuale e aumentata. L’esperienza del gioco nel casinò live , che già oggi raggiunge picchi di realismo elevanti, si evolverà ulteriormente grazie all’opzione UltraHd. Peraltro, sia nel contesto ludico che altrove, l’IA potrà avviare un perfezionamento dei sistemi di sicurezza, rendendo più efficiente ogni esperienza di navigazione.

Si immagina anche che la copertura 6G possa portare grandi progressi sul fronte scientifico ed avere un impatto anche sulla nostra scoperta dello spazio. Non si esclude un margine di miglioramento sulla connettività tra sistema terrestre e spaziale.

In definitiva, la rete 5G ha aperto la strada alla rete 6G e anche ad una nuova era, ove entrambe promettono cambiamenti rivoluzionari.

