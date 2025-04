Polemche sul 25 Aprile a Domo, Pizzi risponde ad Anpi

Gentile Presidente Chiodi,

la ringrazio per il suo messaggio e per l’impegno che l’Anpi continua a dimostrare nel custodire la memoria e i valori del 25 Aprile.

Il programma delle celebrazioni di quest’anno avviene in un contesto straordinario di richiesta sobrietà, segnato dal lutto nazionale per la scomparsa del Santo Padre.

La celebrazione ufficiale si terrà comunque regolarmente e sarà, come sempre, un momento di raccoglimento e riflessione sui valori fondanti della nostra Repubblica e sul senso profondo e condiviso della ricorrenza.

Desidero comunicare che comprendo le ragioni ideali alla base della scelta di manifestare attraverso una passeggiata alternativa, ma confido che comunque lo spirito della giornata resti improntato all’unità, alla memoria e al rispetto reciproco tra istituzioni e associazioni.

Mi permetto di sottolineare cortesemente che ciò che renderà davvero significativa la cerimonia sarà la partecipazione della gente, ci auguriamo più nutrita del solito, e i contenuti che verranno espressi negli interventi, in linea con lo spirito autentico del 25 Aprile.

Personalmente ho sempre espresso pubblicamente, in maniera chiara e inequivocabile, la mia adesione ai principi dell’antifascismo, valori che sono base comune della nostra democrazia.

Distinti saluti.

Lucio Pizzi

Sindaco di Domodossola