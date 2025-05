A giugno un pellegrinaggio giubilare al Santuario di Re

L'Unità pastorale di Sant'Orsa, che comprende 30 parrocchie di Villadossola della Valle Antrona, della Valle Anzasca e della bassa Ossola, organizza un pellegrinaggio giubilare al santuario della Madonna del Sangue di Re per domenica 15 giugno.

La partenza a piedi è alle 7.30 da Masera. L’unità pastorale ha organizzato anche un pullman con partenza dai centri delle parrocchie della Bassa Ossola: il costo è di 15 euro. Per informazioni sulle fermate e orari di partenza del pullman è possibile chiamare la parrocchia di riferimento oppure la parrocchia di Villadossola al numero 0324 51178.

Il ritrovo per tutti coloro che partecipano a piedi, in macchina, in treno oppure in pullman è alle 14.30 alla stazione di Re. “Questo – spiega il parroco don Massimo Bottarel, coordinatore dell'Upm di Sant'Orsa - per fare un tratto di avvicinamento al santuario a piedi insieme”. Seguirà la preghiera giubilare al Santuario, le confessioni e la messa.