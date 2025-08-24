 / Vigezzo

Vigezzo | 24 agosto 2025, 15:28

Santa Maria Maggiore, turista segnala sporcizia lungo i sentieri FOTO

Un visitatore abituale della Valle Vigezzo denuncia degrado e vetri lungo i percorsi frequentati da famiglie

Santa Maria Maggiore, turista segnala sporcizia lungo i sentieri FOTO

La bellezza dei sentieri della Praudina, in Valle Vigezzo, sembra essere minata dalla sporcizia e da vetri abbandonati, secondo la segnalazione di un turista che visita la valle da oltre cinquant’anni.

Nella lettera inviata al sindaco Cottini, il visitatore esprime preoccupazione per le condizioni dei percorsi naturalistici frequentati da famiglie e bambini. "Negli ultimi anni, i sentieri non sono più mantenuti come una volta – scrive il turista  –. Sarebbe utile installare cartelli e cestini, intensificare i controlli da parte di forestali e polizia locale e applicare eventuali sanzioni per mantenere il bosco più pulito".

 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore