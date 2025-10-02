La vertenza Sbb Cargo approda in Regione

Approda in Regione la vertenza Sbb Cargo. Chiusa la procedura lo scorso 29 settembre la discussione sul problema Rola-Sbb Cargo arriva alla Regione.

‘’ Considerato che, allo stato, non è stata raggiunta un'intesa tra le Parti a definizione della pendente procedura ex L. 223191, I'azienda, per quanto di suo interesse e competenza, dichiara esperita in data per decorso dei termini la fase di confronto in sede aziendale e avanza, pertanto, formale richiesta di convocazione del tavolo in sede istituzionale per la prosecuzione del confronto ed esame’’ scrive Marco Vincenzo Terranova, amministratore delegato di Sbb Cargo Italia. Dunque, la vertenza sul futuro dei 46 lavoratori occupati per la Ro.La, l’autostrada viaggiante, resta in alto mare.

Come già detto giorni fa da Ossolanews, lo stop anticipato all’autostrada viaggiante mette in forse il futuro lavorativo di 46 persone e porterà a riversare camion sulle strade del Vco. Soprattutto, questo è un ulteriore colpo al già ridimensionato scalo ferroviario di Domo2.

Nella lettera Sbb Cargo parla ‘’ di gestione degli impatti occupazionali conseguenti alla definitiva interruzione del servizio RoLa’’. Impatti che toccano due scali: Domo 2 e Novara Boschetto.

Il confronto con il sindacato non ha dato risultati, tanto che le rappresentanze sindacali hanno annunciato l’inasprimento della vertenza.