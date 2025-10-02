Sciopero nazionale Cgil: venerdì 3 ottobre disagi per il trasporto pubblico

Venerdì 3 ottobre 2025 è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalla Confederazione Nazionale CGIL, al quale ha aderito la Segreteria Nazionale della FILT CGIL. L’agitazione coinvolgerà anche il settore del trasporto pubblico locale, con conseguenti disagi per i cittadini.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, in ottemperanza alla normativa sul diritto di sciopero (Legge 146/90 e successive modifiche, oltre alla regolamentazione provvisoria di settore), il servizio autobus non sarà garantito in due precise fasce orarie:

dalle 08:20 alle 11:50

dalle 14:30 fino al termine del servizio

Saranno invece assicurate le corse durante le prime ore del mattino e nella fascia di mezzogiorno, così da consentire almeno in parte la mobilità dei pendolari e degli studenti.

Lo sciopero, che si inserisce nel quadro della protesta nazionale indetta dalla CGIL, rischia di avere un impatto significativo soprattutto nelle aree urbane e nei territori in cui il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale per spostamenti quotidiani.

Le aziende di trasporto invitano i cittadini a pianificare per tempo i propri spostamenti e a informarsi attraverso i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti.