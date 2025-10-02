Trenord cerca nuovi capitreno: candidature aperte

Trenord seleziona nuovi capitreno: fino al 15 ottobre è possibile inviare la propria candidatura per entrare a far parte del gruppo responsabile del servizio a bordo. Sul sito è possibile candidarsi anche per i ruoli di responsabile manutenzione impianti e di operatori e tecnici manutenzione rotabili.

Il capotreno garantisce il rispetto degli standard di sicurezza di ogni corsa; per quella corsa, è il volto che l’azienda mostra ai viaggiatori ed è quindi incaricato di organizzare e gestire la comunicazione e l’assistenza. I candidati selezionati per questo ruolo parteciperanno a un percorso formativo di circa sei mesi, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie. Al termine del corso, sosterranno esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio, necessario per ottenere l’abilitazione a capotreno.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o laurea, una buona conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, anche di altre lingue straniere. Ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe, flessibilità oraria, ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, precisione e atteggiamento proattivo. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico. Ulteriori informazioni relative alle selezioni sono disponibili sul sito di Trenord, alla sezione “Lavora con noi”.