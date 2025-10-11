Le previsioni meteo per il fine settimana

La progressiva risalita di un'alta pressione atlantica sulle Isole Britanniche e la sua graduale espansione verso l'Europa centrale e l'Italia nei prossimi giorni, garantisce tempo stabile e soleggiato sul Piemonte fino a tutto il fine settimana. "L'arrivo di aria mite in quota favorirà un po' d'inversione termica notturna in pianura con conseguenti foschie nelle prime ore del mattino e condizioni favorevoli all'accumulo di inquinanti. Un debole flusso da est potrà portare qualche nube bassa sulle zone pianeggianti nella mattina di domenica e - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - qualche debole pioggia sulle Alpi nel pomeriggio di lunedì. Le temperature massime nel fine settimana saranno su valori lievemente superiori alla norma del periodo, sopra i 22-23 °C in pianura".

SABATO 11 OTTOBRE 2025

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con locali foschie e banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure orientali e meridionali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3700-3800 m. Venti: deboli , in prevalenza nordorientali in montagna e variabili in pianura.

DOMENICA 12 OTTOBRE 2025

Nuvolosità: al mattino nubi basse o foschie in pianura, poco nuvoloso in montagna. Parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, con nubi più consistenti a ridosso delle Alpi. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario o in lieve abbassamento, intorno ai 3500-3600 m. Venti: deboli, prevalentemente settentrionali in montagna, variabili in pianura.