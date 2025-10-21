Riapre Il Cinema Corso: la programmazione dal 23 al 27 ottobre

Dopo un periodo di pausa, Il Cinema Corso riapre le sue porte al pubblico con una nuova e ricca programmazione cinematografica. Un ritorno molto atteso dagli appassionati di cinema, che potranno tornare a vivere l’emozione del grande schermo.

Per la settimana dal 23 al 27 ottobre, la sala propone due pellicole di grande qualità e intensità: La Voce di Hind Rajab, film premiato al Festival di Venezia 2025, e Per Te, il nuovo lavoro di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo e Teresa Saponangelo. Due titoli molto diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di raccontare storie profonde e di lasciare un segno nello spettatore.

La Voce di Hind Rajab

Un film potente e toccante, vincitore al Festival di Venezia 2025, diretto da Kaouther Ben Hania e interpretato da Saja Kilani, Motaz Malhees e Clara Khoury.

La pellicola racconta una vicenda di dolore, resistenza e speranza, ponendo al centro la forza dell’animo umano di fronte alla tragedia.

Proiezioni:

Giovedì 23 ottobre ore 11.45 – Per le scuole

Venerdì 24 ottobre ore 9.45 – 11.45 – Per le scuole

Venerdì 24 ottobre ore 20.30

Sabato 25 ottobre ore 17.00

Domenica 26 ottobre ore 18.00

Per Te

Un dramma intenso firmato Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo, Javier Francesco Leoni e Teresa Saponangelo.

Il film esplora i legami affettivi, le scelte e il coraggio di affrontare le proprie responsabilità, raccontando una storia universale che parla di amore, famiglia e crescita personale.

Proiezioni:

Venerdì 24 ottobre ore 17.00

Sabato 25 ottobre ore 20.30

Domenica 26 ottobre ore 20.30

Lunedì 27 ottobre ore 18.00 – 20.30