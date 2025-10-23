Presentazione del Reparto “Masera–Valle Ossola” dei Giovani Esploratori

Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 16:45 si terrà presso l’oratorio dell’asilo di Masera(VB), una presentazione della nuova sezione dell’associazione nazionale reparti giovani esploratori – Reparto di Masera-Valle Ossola.

A dirigere l’evento il caporeparto della sezione Masera-valle Ossola, Fabio Bracali che illustrerà le attività svolte dall’associazione nazionale reparti giovani esploratori.

Interverranno il Sindaco di Masera Norma Angela Bianchi, la consigliera Arianna Giannini Tomà e il presidente nazionale dell’associazione Alessandro Augusti.

La neo sezione di Masera-Valle Ossola ha ottenuto dalla sede centrale l’autorizzazione a poter operare nel territorio Ossolano per un periodo di prova di anno, terminato il quale, si procederà alla effettiva costituzione della sezione.

L’intento è di far conoscere più persone possibili la nostra realtà, il nostro metodo educativo e le attività che ci proponiamo di realizzare a favore di giovani.

La nostra proposta è rivolta principalmente ai giovani, ragazze dagli 11 ai 21 anni, che desiderino vivere l’avventura e la vita all’aria aperta, scoprire la natura attraverso il gioco e momenti formativi, o semplicemente per conoscere nuovi amici.

L’obiettivo è quello di educare i ragazzi a una cittadinanza attiva sulla base di valori come l’inclusione, il senso di comunità, lo stare all’aria aperta e la spiritualità, pur non legata a nessun credo specifico.

Ci fa da guida il metodo educativo di Robert Baden Powell fondatore degli scouts di tutto il mondo.

Ai giovani esploratori di Masera, della valle dell’Ossola e dei comuni limitrofi saranno infatti proposte attività come: escursioni, canoa, primo soccorso, orientamento con l’uso della bussola e delle stelle, topografia, pionieristica, nodi e legature, sopravvivenza, protezione civile, cucina, tiro con l’arco, tecniche di alpinismo, radiocomunicazioni, giochi, campi estivi e invernali e tanto altro, che si svolgeranno con cadenza settimanale.

Al termine dell’evento, sarà offerto un piccolo buffet per i presenti. Si ringrazia l’amministrazione comunale per ospitare l’evento e per aver concesso gli spazi per la sede associativa. Gli interessati, possono contattarci ai seguenti indirizzi: caporeparto3319212121 ; segretaria nazionale3290363446; an.repartigiovaniesploratori@gmail.com