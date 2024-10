Niente calcio nel fine settimana in Piemonte: attività sospese per allerta meteo

Niente calcio nel fine settimana in Piemonte, come per altro in altre regioni italiani. L'allerta meteo, le previsioni e il rischio di una serie infinita di rinvii ha spinto il comitato Piemonte e Valle d'Aosta della Lnd a sospendere tutta l'attività dall'Eccellenza alla Terza Categoria, compresi ovviamente i campionati giovanili. Per ora rimangono confermate le partite di serie D, ma anche qui c'è la possibilità che domani diverse società chiedano ed ottengano il rinvio delle partite.