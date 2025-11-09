“Suona il sipario”, ultimo laboratorio alla Contini

Si conclude domenica 9 novembre alle 16.00, alla biblioteca Contini di Domodossola, il ciclo di incontri “Suona il sipario”, pensato per bambini da 1 a 6 anni. I laboratori, interattivi e coinvolgenti, propongono esperienze di voce, ascolto e movimento ritmico in un clima giocoso, con canti, filastrocche e danze.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0324 242232. La rassegna si chiuderà domenica 16 novembre all’auditorium Bertamini del collegio Mellerio Rosmini con “Tarabaralla, il tesoro del bruco baronessa”, spettacolo di lettura e musica dal vivo che celebra sogni, amicizia e solidarietà.