Domodossola | 09 novembre 2025, 08:26

“Suona il sipario”, ultimo laboratorio alla Contini

Domenica pomeriggio musica, gioco e creatività per i più piccoli

La biblioteca Contini

Si conclude domenica 9 novembre alle 16.00, alla biblioteca Contini di Domodossola, il ciclo di incontri “Suona il sipario”, pensato per bambini da 1 a 6 anni. I laboratori, interattivi e coinvolgenti, propongono esperienze di voce, ascolto e movimento ritmico in un clima giocoso, con canti, filastrocche e danze.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0324 242232. La rassegna si chiuderà domenica 16 novembre all’auditorium Bertamini del collegio Mellerio Rosmini con “Tarabaralla, il tesoro del bruco baronessa”, spettacolo di lettura e musica dal vivo che celebra sogni, amicizia e solidarietà.

Redazione

