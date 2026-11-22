Sei milioni di euro per sostenere progetti strategici nel Verbano Cusio Ossola. È questa la dotazione economica destinata da Fondazione Cariplo al territorio provinciale nell'ambito del Bando Progetti Emblematici 2027, che sarà presentato ufficialmente lunedì 23 novembre alle 10.30 a Villa Giulia, a Verbania. L'incontro rappresenterà un'occasione per conoscere le caratteristiche del nuovo bando, approfondire le modalità di partecipazione e comprendere le opportunità offerte a enti pubblici, organizzazioni e realtà private interessate a sviluppare iniziative di particolare rilevanza per la comunità. I Progetti Emblematici sono infatti uno degli strumenti attraverso i quali Fondazione Cariplo sostiene interventi capaci di generare un impatto significativo e duraturo sullo sviluppo dei territori. L'obiettivo è favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, promuovendo progetti costruiti a partire da una lettura condivisa delle esigenze e delle potenzialità locali.

Per il Verbano Cusio Ossola, la Fondazione ha stanziato complessivamente 6 milioni di euro. Le candidature dovranno essere presentate obbligatoriamente in partenariato e potranno prevedere una richiesta di contributo compresa tra 750mila euro e 6 milioni di euro. È inoltre richiesto un cofinanziamento pari ad almeno il 30% del costo complessivo del progetto, elemento che punta a favorire il coinvolgimento diretto dei soggetti proponenti e la costruzione di collaborazioni solide e durature.

Il Bando Progetti Emblematici 2027 si articola in due fasi principali, precedute da una manifestazione di interesse non vincolante, ma raccomandata. La manifestazione di interesse permette ai soggetti proponenti di accedere a un servizio preliminare di supporto e assistenza tecnica per la preparazione delle candidature. La prima fase prevede la presentazione delle proposte progettuali, mentre la seconda fase sarà riservata allo sviluppo dei progetti selezionati.

Tra le due fasi è previsto un ulteriore servizio di accompagnamento e assistenza tecnica, destinato alle candidature ammesse, per sostenerne la definizione e lo sviluppo. Lo strumento per presentare la manifestazione di interesse è già disponibile nell'area riservata di Fondazione Cariplo, mentre dal 15 gennaio 2027 sarà attivata la procedura online per partecipare alla prima fase del bando. L'appuntamento di lunedì 23 novembre, alle 10.30, a Villa Giulia di Verbania, consentirà agli interessati di approfondire le caratteristiche dell'iniziativa e ricevere informazioni sulle procedure di candidatura.

L'ingresso è libero, previa prenotazione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Fondazione Cariplo oppure scrivere all'indirizzo progettiemblematici@fondazionecariplo.it.