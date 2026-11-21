Una nuova ambulanza per rafforzare il servizio di emergenza e una promessa che guarda a tutto il territorio ossolano. Si è svolta sabato pomeriggio in piazza Madonna della Neve, a Domodossola, la cerimonia di inaugurazione del nuovo mezzo della Croce Rossa Italiana, Comitato di Domodossola, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Un appuntamento significativo, tra gli ultimi eventi organizzati nel 2026 per celebrare i sessant’anni dalla fondazione del Comitato, che ha voluto ribadire il legame tra l’associazione, la città e le comunità della valle.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato il presidente Jonathan Zaccaria, che ha richiamato il valore di un anno vissuto all’insegna della vicinanza alla popolazione. "Con questi appuntamenti abbiamo voluto e continuiamo a dire una cosa sola alla popolazione ossolana e non solo: la Croce Rossa non c’è soltanto quando si parla di difficoltà, di emergenze e di sofferenza. C’è anche quando si tratta di stare insieme, di fare comunità, di collaborare".

Un impegno che, ha spiegato il presidente, richiama il Principio di Umanità, non soltanto nella prevenzione e nell’attenuazione delle sofferenze, ma anche nella promozione della comprensione reciproca, dell’amicizia e della cooperazione. "In questo anno - ha sottolineato - abbiamo cercato di esserci così, sulle strade, nelle piazze, nelle scuole, nelle nostre valli. Ovunque, per chiunque".

La nuova ambulanza rappresenta la traduzione concreta di questa presenza. Il mezzo sarà impiegato nel servizio di emergenza 118 come ambulanza medicalizzata, uno dei servizi più delicati svolti quotidianamente dal Comitato. L'entrata in convenzione è prevista per gennaio 2027, per una durata di otto anni, in sostituzione di un’ambulanza che ha concluso il proprio servizio.

"Un’ambulanza non è solo un veicolo. È la promessa che quando qualcuno avrà bisogno, ci sarà un equipaggio pronto e preparato, al fianco del personale sanitario del 118 - ha sottolineato - È sicurezza per chi viene soccorso e per i volontari che ogni giorno salgono a bordo. È un impegno che guarda lontano, otto anni di presenza garantita sul territorio, al passo con le esigenze del soccorso di oggi".

Guardare al futuro significa anche lavorare per rendere i servizi sempre più accessibili. In questa direzione si inserisce il progetto "Ridurre le distanze dell’Ossola", iniziativa che il Comitato ha scelto di legare al sessantesimo anniversario e sulla quale è già al lavoro. Un progetto ambizioso che ha raccolto il sostegno della Fondazione CRT, che quest’anno ha stanziato fondi a suo favore, e di Formazza Event, che ha devoluto i proventi della BUT Warm Up e della BUT Gourmet.

"A entrambi va il nostro grazie più sincero - ha proseguito Zaccaria - È la prova di ciò che diciamo da tutto l’anno, quando il territorio collabora, le distanze si accorciano davvero. E' importante costruire sinergie tra associazioni, enti e realtà locali per rispondere alle esigenze delle comunità ossolane".

La cerimonia ha rappresentato anche l’occasione per valorizzare la collaborazione con il Comitato Carnevale Domese Pulenta e Sciriuii, un legame consolidato nel tempo e rafforzato negli ultimi due anni grazie all’iniziativa del Carnevale d’Autunno in divisa, che riunisce diverse associazioni con l’obiettivo comune di sostenere e proteggere le comunità.

Proprio per sottolineare questo spirito di collaborazione, il taglio del nastro è stato affidato al Togn e alla Cia uscenti, protagonisti simbolici del Carnevale domese nell’anno del sessantesimo della Croce Rossa. "Quest’anno, invece di una sola madrina, avremo una madrina e un padrino, il Togn e la Cia uscenti - ha detto Zaccaria - Nell’anno del nostro sessantesimo sono stati loro i custodi simbolici delle chiavi della città. Ci sembra il modo più bello per dire che questa ambulanza appartiene a tutta Domodossola".

La benedizione del nuovo mezzo è stata impartita da don Vincenzo Barone, che ha affidato alla protezione divina non soltanto l’ambulanza, ma anche gli uomini e le donne della Croce Rossa impegnati quotidianamente nel servizio. Un momento di raccoglimento che ha preceduto il taglio del nastro e la presentazione ufficiale del veicolo.

Nel suo intervento, il presidente ha voluto riservare un ringraziamento particolare ai volontari e ai dipendenti del Comitato, sottolineando come siano le persone a dare valore e concretezza a ogni servizio: "Siete voi a dare vita a questo mezzo - ha detto - Senza le vostre mani, il vostro tempo, la vostra professionalità e la vostra preparazione, un’ambulanza resta ferma in garage. Con voi diventa vicinanza ogni giorno, 365 giorni l’anno".

Un grazie è stato rivolto anche alle associazioni con cui la Croce Rossa condivide quotidianamente il lavoro sul territorio, all’Amministrazione comunale, alla Croce Rossa del Piemonte e a tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia.

La giornata di sabato era iniziata in mattinata con l’inaugurazione della mostra dedicata ai sessant’anni del Comitato di Domodossola, allestita alla Biblioteca Antica del Collegio Rosmini e visitabile per tutta la giornata. Il percorso espositivo ripercorre la storia e l’attività della Croce Rossa, raccontandone l’evoluzione e il contributo offerto alla popolazione nel corso dei decenni. All’iniziativa si è affiancato anche l’annullo filatelico speciale realizzato per celebrare il sessantesimo anniversario, ulteriore testimonianza del legame tra la storia dell’associazione e quella della città.