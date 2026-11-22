Inviare denaro a un amico o a un familiare utilizzando soltanto il numero di telefono, anche quando il destinatario utilizza un servizio bancario diverso. È la novità prevista dall'accordo tra Poste Italiane e Bancomat, annunciato il 18 novembre, che punta a semplificare i trasferimenti di denaro tra privati attraverso le rispettive applicazioni.

La collaborazione consentirà di mettere in comunicazione il servizio di pagamento tra privati di Poste Italiane e Bancomat Pay, utilizzato dai clienti delle banche aderenti. L'obiettivo è creare un sistema nazionale interoperabile, attraverso il quale milioni di utenti potranno scambiarsi denaro in tempo reale senza dover utilizzare la stessa applicazione. Il nuovo servizio permetterà di effettuare operazioni quotidiane come rimborsare un amico, dividere le spese di una cena, inviare denaro a un familiare oppure richiedere un pagamento.

Per completare il trasferimento sarà sufficiente conoscere il numero di telefono del destinatario, senza la necessità di inserire l'Iban o il numero della carta. Le operazioni potranno essere effettuate direttamente dalle applicazioni già utilizzate dai clienti, 24 ore su 24 e sette giorni su sette. "Da sempre in Poste Italiane lavoriamo per rendere i servizi finanziari più semplici grazie a sistemi digitali accessibili e vicini alle esigenze quotidiane delle persone", ha dichiarato Andrea Novelli, responsabile BancoPosta.

"Con questa collaborazione compiamo un ulteriore passo avanti, dimostrando ancora una volta lo spirito innovativo che contraddistingue Poste Italiane e la sua capacità di fare sistema con altre eccellenze del mercato, mettendo insieme competenze e tecnologie per sviluppare soluzioni sempre più efficaci a beneficio dei cittadini". Soddisfazione anche da parte di Fabrizio Burlando, amministratore delegato di Bancomat, che ha sottolineato l'importanza dell'accordo per la diffusione dei pagamenti digitali.

"Bancomat consentirà a milioni di clienti di banche e di Poste Italiane di scambiarsi denaro in modo semplice, immediato e sicuro, ovunque si trovino. Si tratta di un passaggio storico per l'interoperabilità dei pagamenti nel nostro Paese e un contributo concreto alla diffusione del digitale su tutto il territorio", ha spiegato Burlando. Il servizio non sarà disponibile immediatamente: il lancio è previsto per aprile 2027. In prossimità dell'attivazione, Poste Italiane e Bancomat comunicheranno ai clienti ulteriori dettagli attraverso i rispettivi siti internet e le applicazioni, accompagnando la novità con una campagna informativa.