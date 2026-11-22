Si è svolta nel pomeriggio di ieri, sabato 21 novembre, nell'ambito della giornata nazionale "Alberi per il futuro", l'operazione "Puliamo e manteniamo" promossa dal gruppo territoriale Movimento 5 Stelle del Vco. Insieme ai componenti del gruppo, hanno partecipato simpatizzanti e semplici cittadini che hanno scelto di condividere un gesto concreto di civiltà e di rispetto per l'ambiente.

In una bella giornata di sole di fine autunno, i volontari hanno ripulito il tratto della Ciclovia del Toce che va dal ponte della Mizzoccola fino alla località Nosere. Al termine dell'attività sono stati raccolti diversi rifiuti. “È stata un'esperienza positiva e utile, vissuta in un clima di partecipazione e condivisione - dichiarano dal M5S Vco -. Ma non possiamo nascondere lo sconforto, nostro e di chi, come noi, ha percorso la ciclabile questo pomeriggio, nel constatare come alcuni cittadini incivili abbiano trasformato in discarica uno spazio pubblico a stretto contatto con l'ambiente circostante, lontano dal traffico e dal caos cittadino. Tra i rifiuti sono stati abbandonati anche oggetti ingombranti come frigoriferi, materassi, copertoni. Un comportamento illegale e ancora meno giustificabile, se si considera che il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è ben organizzato e provvede al ritiro anche sotto casa”.

Il gruppo territoriale “desidera ringraziare l'amministrazione comunale di Domodossola, in particolare il settore ambiente, per aver concesso l'autorizzazione a svolgere l'intervento e, in particolare, il ConserVco per il supporto offerto in questa attività, svolta in un orario straordinario rispetto agli impegni ordinari del sabato. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno dedicato due ore del proprio sabato pomeriggio alla cura di un bene prezioso del nostro territorio, frequentato ogni giorno da sportivi, famiglie e turisti - concludono dal M5S -. Il futuro si pianta insieme e si cura insieme: l'invito è a continuare a rispettare questi luoghi, perché la cura del verde e degli spazi pubblici riguarda ciascuno di noi”.