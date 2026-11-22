‘’Vorremmo avere la documentazione sinora presentata sui fondi per gli impianti e per la questione del rio Tambach’’. Francesco Gaiardelli, capogruppo di minoranza a Macugnaga, ha presentato una doppia richiesta di accesso agli atti. La prima è relativa allo sdoppiamento dell’alveo del torrente Tambach e la seconda è sullo stato dell’iter della richiesta di Via inoltrata alla Regione Piemonte per la nuova telecabina Pecetto – Belvedere e la data presumibile della conclusione del procedimento.

Sul rio Tambach lunedì scorso era stato a Macugnaga l’assessore regionale Marco Gabusi, proprio per prendere atto della situazione inerente gli interventi di difesa del territorio tra cui proprio la deviazione del rio Tambach, opera necessaria per la protezione dell’abitato, insieme agli altri interventi necessari a ridurre la vulnerabilità del territorio.

Inoltre sul futuro degli impianti di risalita c’era stato anche l’annuncio di Stefano Candiani, sindaco del Macugnaga, in consiglio comunale, che aveva parlato della possibilità di uno stanziamento statale destinato alla realizzazione della telecabina Pecetto-Burki-Belvedere e al rifacimento dei due tronchi della funivia del Monte Moro.