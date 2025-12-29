Un anno ricco di soddisfazione per l'associazione Valle dei Bagni

Un momento di amicizia e convivialità è stato organizzato domenica pomeriggio a Craveggia. Presso la sede di via Roma, l’associazione culturale Valle dei Bagni ha allestito un semplice ma molto partecipato evento per gli auguri di buon anno, rallegrato dal giovane Pietro con la sua fisarmonica. Per tutti una fetta di panettone e i famosi stinchett. Quello che si va a concludere è stato un anno denso di impegni e lavoro ma anche ricco di soddisfazioni per i volontari dell’associazione vigezzina.

Nel 2025 ha riscosso grande successo di partecipazione la mostra dedicata all’Impresa Umberto Girola e alla teleferica dei Bagni di Craveggia (allestita prima a Craveggia, poi a Baceno, Montecrestese e Domodossola). Successo bissato dal libro scritto per l’occasione, dal titolo “Impresa Umberto Girola – Dalla teleferica della Valle dei Bagni alle grandi opere ossolane – storia e ricordi”. Negli anni Trenta del secolo scorso l’Impresa Umberto Girola, conosciuta in Ossola per le grandi opere legate al campo idroelettrico realizzate ad inizio del secolo scorso, progettò e realizzò una mastodontica teleferica che metteva in collegamento due località appartenenti al comune di Craveggia, ovvero Fondomonfracchio e la Siberia, posta nella piana della Valle Vigezzo, oltrepassando le Schegge di Moino all’interno di una galleria che custodiva il cuore pulsante dell’impianto stesso, il tutto al fine di procurarsi i legnami necessari ai cantieri sparsi sul territorio. Progettata dai tecnici della Girola e realizzata con grandi fatiche lungo un percorso privo di strade d’accesso, questa teleferica non solo è stata un’incredibile opera di ingegneria eseguita da una grande impresa ma ha rappresentato una fonte importante di sostentamento per tante famiglie e tolto la Valle dei Bagni da quell’isolamento forzato causato dalla mancanza di una strada d’accesso. Il libro è frutto del lavoro e dell’approfondita ricerca dell’architetto Marianna Uttini ed è stato realizzato con la collaborazione di Mario de Ambrosis, Davide Allesina, Silvia Samonini e Riccardo Giana, sotto alla guida della presidente dell’associazione Lora Gubetta. La pubblicazione, oltre a ripercorrere la storia di questa valorosa impresa in Ossola, approfondisce in modo particolare il tema della teleferica, opera di cui si stavano perdendo tracce e memorie, raccontandone storia della nascita, aspetti tecnici e curiose storie ed aneddoti ad essa legati.