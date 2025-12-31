Torna agibile il campo da calcetto di Trontano

È tornato agibile da ieri il campetto sintetico di calcetto di Trontano che si trova nei pressi della chiesa parrocchiale. La struttura, che viene utilizzata dai ragazzi e anche dagli studenti delle scuole di Trontano, era stato preso di mira dai vandali prima di Natale. Erano state staccate le reti di recinzione ed erano stati inoltre abbandonati rifiuti.

L'amministrazione ha subito provveduto alla sua sistemazione e messa in sicurezza. “Siamo rimasti molto male – spiega l'assessore ai lavori pubblici Adriano Viscardi - , non è la prima volta che succede. Il campo è divenuto un punto di ritrovo non solo per giocare a calcio e purtroppo tanti giovani non lo usano con il dovuto rispetto. Spesso troviamo rifiuti abbandonati, addirittura era già capitato lo scorso anno di trovare anche gravi danneggiamenti al quadro elettrico che siamo stati costretti a spostare all'interno della vicina sala polivalente”.