Iscrizioni per l’anno 2026/2027 dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026

È ormai imminente l'apertura ufficiale delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, prima fase del procedimento di avvio dell’anno che coinvolge scuole statali, paritarie e istituzioni formative. Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che le domande devono essere presentate esclusivamente online per tutte le prime classi della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale, nonché per i percorsi di istruzione e formazione professionale gestiti da istituti accreditati o in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali.

Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 13 gennaio 2026 fino alle ore 20.00 del 14 febbraio 2026. I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale possono accedere alla piattaforma unica all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni, utilizzando Spid, Carta d’identità elettronica, Carta Nazionale dei Servizi o eIDAS. All’atto dell’iscrizione vanno forniti i dati essenziali dell’alunno, tra cui codice fiscale, nome, cognome, data di nascita e residenza, e indicate le preferenze relative all’offerta formativa prescelta.

Per accompagnare le famiglie nella scelta dei percorsi, la piattaforma offre strumenti di orientamento digitale, come guide alla scelta dei percorsi, statistiche sugli sbocchi professionali e servizi innovativi di orientamento, tra cui il nuovo “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”. Le istituzioni scolastiche sono inoltre disponibili a supportare le famiglie prive di strumenti informatici, garantendo assistenza durante tutta la procedura.