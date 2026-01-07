Tre film, tre storie intense tra dramma, musica e thriller per la nuova programmazione del Cinema Corso

La nuova programmazione del Cinema Corso propone tre film molto diversi tra loro, ma uniti da un filo comune: personaggi messi di fronte a scelte decisive, quando la vita li costringe a cambiare direzione.

Dal dramma intenso di NO OTHER CHOICE, che interroga i limiti della dignità e della sopravvivenza personale, alla forza rigenerante della musica in SONG SUNG BLUE, fino alle atmosfere tese e ingannevoli del thriller UNA DI FAMIGLIA, il cartellone di questa settimana attraversa emozioni, generi e sguardi differenti. Un invito al pubblico a lasciarsi coinvolgere da storie di caduta e rinascita, sogni ritrovati e segreti pericolosi, sul grande schermo del Cinema Corso.

NO OTHER CHOICE

You Man-su ha dedicato tutta la vita al suo lavoro. Quando viene licenziato all’improvviso, tutto ciò che ama rischia di crollare. Disperato ma determinato, è pronto a tutto pur di riconquistare il suo posto e la sua dignità. Fino a che punto può spingersi un uomo quando davvero non c’è altra scelta?

Orari di proiezione

Giovedì 8 gennaio – 20.30

Venerdì 9 gennaio – 15.30

Sabato 10 gennaio – 17.45

Domenica 11 gennaio – 20.30

Lunedì 12 gennaio – 15.30

SONG SUNG BLUE

A Milwaukee, due musicisti in difficoltà trovano nella musica una seconda possibilità. Mike (Hugh Jackman), ex veterano del Vietnam, e Claire (Kate Hudson), cantante e madre, si incontrano per caso e danno vita a Lightning and Thunder, una tribute band dedicata a Neil Diamond. Tra palchi improvvisati, sogni ritrovati e un legame che cresce, scopriranno che non è mai troppo tardi per ricominciare.

Orari di proiezione

Giovedì 8 gennaio – 15.30

Venerdì 9 gennaio – 20.30

Sabato 10 gennaio – 20.30

Domenica 11 gennaio – 15.30

Lunedì 12 gennaio – 17.45

UNA DI FAMIGLIA

Millie è in fuga dal suo passato e accetta un lavoro come domestica nella lussuosa villa dei Winchester. Quella che sembra un’occasione di riscatto si trasforma presto in un inquietante gioco di segreti, seduzione e potere, dove nulla è come appare e ogni sorriso può nascondere un inganno. Un thriller teso e avvolgente, capace di tenere lo spettatore col fiato sospeso fino all’ultimo.

Orari di proiezione

Giovedì 8 gennaio – 17.45

Venerdì 9 gennaio – 17.45

Sabato 10 gennaio – 15.30

Domenica 11 gennaio – 17.45

Lunedì 12 gennaio – 20.30

