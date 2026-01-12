Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi sull’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 12 gennaio.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Tra Borgomanero e Romagnano Sesia/Ghemme in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 12 gennaio; uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro a Romagnano Sesia.
Tra Romagnano Sesia/Ghemme e Borgomanero in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 13 gennaio; uscita obbligatoria a Romagnano Sesia e possibile rientro a Borgomanero.
Tra Baveno e Arona in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 14 gennaio; uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro ad Arona.
Tra Borgomanero e Arona in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 15 gennaio; uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro ad Arona.
Tra Arona e Baveno in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 16 gennaio; uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Baveno.
Cantieri di corsia unica permanente:
Tra Gravellona Toce e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 193+1 e 190+800 in modalità permanente;.
Tra Baveno e Gravellona Toce in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 189+900 e 193+800 in modalità permanente da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio.
Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 175+400 e 178+800 in modalità permanente da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià, tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.