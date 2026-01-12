 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 12 gennaio 2026

Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Tutte le modifiche al traffico tra il 12 e il 16 gennaio

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi sull’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 12 gennaio.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Borgomanero e Romagnano Sesia/Ghemme in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 12 gennaio; uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro a Romagnano Sesia.

Tra Romagnano Sesia/Ghemme e Borgomanero in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 13 gennaio; uscita obbligatoria a Romagnano Sesia e possibile rientro a Borgomanero.

Tra Baveno e Arona in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 14 gennaio; uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro ad Arona.

Tra Borgomanero e Arona in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 15 gennaio; uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro ad Arona.

Tra Arona e Baveno in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 16 gennaio; uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Baveno.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Gravellona Toce e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 193+1 e 190+800 in modalità permanente;.

Tra Baveno e Gravellona Toce in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 189+900 e 193+800 in modalità permanente da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio.

Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 175+400 e 178+800 in modalità permanente da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio.

Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià, tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

