Tre storie, tre emozioni al Cinema Corso. La programmazione dal 12 al 16 marzo

Questa settimana al Cinema Corso vi aspettano tre film molto diversi tra loro: una commedia romantica tenera e divertente, il racconto potente di una donna che ha guidato un movimento spirituale rivoluzionario e la straordinaria storia di una studiosa che ha dedicato la vita al mistero delle linee di Nazca.

Tra amore, fede, coraggio e scoperta, lasciatevi trasportare dal grande cinema sul nostro schermo.

IL TESTAMENTO DI ANN LEE

The Testament of Ann Lee, diretto da Mona Fastvold, racconta la storia di Ann Lee (Amanda Seyfried), predicatrice inglese che nel Settecento fondò il movimento degli Shakers negli Stati Uniti. In un mondo dominato da autorità religiose maschili, guida una comunità rivoluzionaria basata su uguaglianza, celibato, lavoro condiviso e profonda spiritualità.

Una storia intensa su fede, visione e sul coraggio di cambiare il mondo. ✨

Proiezioni

Gio. 12 marzo – 17.30

Ven. 13 marzo – 15.30

Sab. 14 marzo – 17.30

Dom. 15 marzo – 20.30

Lun. 16 marzo – 20.30

LADY NAZCA – La Signora delle Linee

All’alba della Seconda Guerra Mondiale, Maria Reiche (Devrim Lingnau) lascia la Germania e trova rifugio in Perù. Nel deserto di Nazca scopre le misteriose linee tracciate nel terreno e decide di dedicare la sua vita a svelarne il segreto, sfidando pregiudizi e difficoltà.

Una storia affascinante di coraggio, passione e scoperta. ✨

Proiezioni

Gio. 12 marzo – 20.30

Ven. 13 marzo – 17.30

Sab. 14 marzo – 20.30

Dom. 15 marzo – 17.30

Lun. 16 marzo – 17.30



UN BEL GIORNO

Tommaso (Fabio De Luigi) è un padre vedovo che ha sempre messo le sue quattro figlie al primo posto. Quando decide di concedersi una nuova possibilità, incontra Lara (Virginia Raffaele): brillante, indipendente… e con un segreto molto simile al suo.

Tra equivoci, figli adolescenti e vite complicate, nasce una storia tenera e divertente che dimostra come l’amore possa arrivare quando meno te lo aspetti… e cambiare tutto. 💛

Proiezioni

Ven. 13 marzo – 20.30

Sab. 14 marzo – 15.30

Dom. 15 marzo – 15.30