Tornano le uova di Pasqua solidali di Angsa Vco

Con l'avvicinarsi della Pasqua, torna nel Verbano Cusio Ossola una delle campagne solidali più attese e partecipate: “Un uovo per l’autismo”. L'iniziativa, promossa dall’Angsa Vco (associazione nazionale genitori soggetti autistici), invita i cittadini a trasformare un gesto tradizionale in un aiuto concreto per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico.

Attraverso la distribuzione di uova di cioccolato, l’associazione raccoglie i fondi necessari per garantire continuità ai propri progetti educativi e assistenziali. Sostenere Ansa Vco significa permettere a circa 50 famiglie del territorio di accedere a servizi fondamentali, come le terapie specialistiche Aba e percorsi personalizzati volti a migliorare la qualità della vita dei più piccoli.

Per assicurarsi il proprio uovo solidale e sostenere attivamente la causa, è possibile effettuare una prenotazione contattando direttamente l’associazione. I volontari sono a disposizione per fornire tutte le informazioni sui punti di distribuzione e le modalità di ritiro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 320 8665368 o l’indirizzo e-mail angsa.vco@libero.it.