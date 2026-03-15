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Associazioni | 15 marzo 2026, 08:00

Tornano le uova di Pasqua solidali di Angsa Vco

Acquistando un dolce, è possibile sostenere concretamente l'associazione di genitori di ragazzi autistici

Tornano le uova di Pasqua solidali di Angsa Vco

Con l'avvicinarsi della Pasqua, torna nel Verbano Cusio Ossola una delle campagne solidali più attese e partecipate: “Un uovo per l’autismo”. L'iniziativa, promossa dall’Angsa Vco (associazione nazionale genitori soggetti autistici), invita i cittadini a trasformare un gesto tradizionale in un aiuto concreto per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico.

Attraverso la distribuzione di uova di cioccolato, l’associazione raccoglie i fondi necessari per garantire continuità ai propri progetti educativi e assistenziali. Sostenere Ansa Vco significa permettere a circa 50 famiglie del territorio di accedere a servizi fondamentali, come le terapie specialistiche Aba e percorsi personalizzati volti a migliorare la qualità della vita dei più piccoli.

Per assicurarsi il proprio uovo solidale e sostenere attivamente la causa, è possibile effettuare una prenotazione contattando direttamente l’associazione. I volontari sono a disposizione per fornire tutte le informazioni sui punti di distribuzione e le modalità di ritiro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 320 8665368 o l’indirizzo e-mail angsa.vco@libero.it.

l.b.

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