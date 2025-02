"Quanto siamo digitali?!", Uncem lancia un nuovo questionario

Uncem lancia un nuovo questionario sulla digitalizzazione nelle areemontane per la raccolta dati. Quattro minuti per contribuire a tracciare l'attività digitale di Comuni, comunità e territori, per rispondere tra le altre a: "Come va la spesa delle risorse economiche nei comuni per la digitalizzazione?

Cosa possiamo e vogliamo fare negli Enti e con i Cittadini?"

"La trasformazione digitale dei nostri Enti è un grande obiettivo, pieno di sfide - si legge nell'introduzione - . Per i Comuni, le Unioni, le Comunità montane, per le nostre comunità. Vogliamo cogliere insieme opportunità e traguardi. Nel questionario che Ti presentiamo, il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Uncem, vorremmo con Te analizzare cosa è stato fatto e cosa possiamo ancora fare per il futuro dei nostri territori. Nei quali l'innovazione incrocia la sostenibilità. Per costruire "Smart e Green Community", unendo la sostenibilità alla digitalizzazione".



Qui di seguito il link per partecipare:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ZMEjakMFSlDkWNK8fY9oTY2qINY5vm-Ln_HcjckTqiE7aA/viewform