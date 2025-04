A26, chiusure notturne tra Baveno e Carpugnino

A causa di lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione, Autostrade per l’Italia comunica la chiusura, in orario notturno, di diversi svincoli sull’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri.

In particolare, è prevista la chiusura della stazione di Carpugnino in entrata in direzione Genova, dalle 22.00 dell’8 aprile alle 6.00 del 9 aprile; in alternativa si potrà utilizzare l’entrata di Baveno.

Sarà poi chiusa la stazione di Baveno in entrata in direzione Genova, dalle 22.00 del 9 aprile alle 6.00 del 10 aprile; in alternativa si potrà utilizzare l’entrata di Carpugnino.

Lo svincolo di Baveno sarà chiuso anche in uscita per chi proviene da Genova in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 del 10 aprile alle 6.00 dell’11 aprile; in alternativa si potrà utilizzare l’uscita di Carpugnino.

Infine, sarà chiuso lo svincolo di Baveno in uscita per chi proviene da Gravellona Toce in direzione Genova, dalle 22.00 dell’11 aprile alle 6.00 del 12 aprile; in alternativa si potrà utilizzare l’uscita di Capugnino.