Torna la Via Crucis di Comunione e Liberazione a Castanedo

Torna anche quest’anno la Via Crucis del Venerdì Santo organizzata da Comunione e Liberazione a Domodossola. Il ritrovo è fissato per domani, 3 aprile, alle 20.45 in borgata Castanedo. Da lì partirà il cammino sull’antica mulattiera, fino ad arrivare alla chiesa di San Brizio a Vagna. In caso di maltempo la celebrazione si terrà direttamente nella chiesa di Vagna.
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