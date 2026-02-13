Nuovo defibrillatore a Coimo grazie al Consorzio Bonifica

Un nuovo defibrillatore di ultima generazione è stato installato nel centro di Coimo, sulla facciata dell’ex edificio comunale. La donazione è stata effettuata dal Consorzio Bonifica della frazione di Coimo, che ha voluto così dotare il paese di uno strumento fondamentale per la gestione delle emergenze cardiache.

Coimo, un tempo comune autonomo e oggi frazione di Druogno, è conosciuta anche per la presenza della latteria sociale e per il forte legame con le proprie tradizioni locali. Con questa iniziativa, la comunità compie un passo importante verso una maggiore tutela della salute pubblica.

Il ruolo del Consorzio

Il Consorzio Bonifica di Coimo, con sede a Druogno (VB) in via Cavallini 2, opera per la tutela, la manutenzione e la gestione del territorio della frazione. Accanto alle attività di bonifica, l’ente promuove iniziative locali ed eventi che animano la vita del paese, tra cui la nota Castagnata Coimese, appuntamento molto sentito dalla popolazione.

Il responsabile dell’ente Claudio Francini ha spiegato le motivazioni della scelta: “Abbiamo interpellato Salvatore Ranieri, esperto di cardio-protezione, visto che Coimo era l’unica frazione ancora scoperta. Così abbiamo deciso di mettere in sicurezza gli abitanti grazie a questo nuovo dispositivo salvavita disponibile in caso di arresto cardiaco 24 ore su 24”.

Un presidio fondamentale per la comunità

La presenza di un defibrillatore accessibile in ogni momento rappresenta un presidio essenziale per aumentare le possibilità di intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco. La rapidità d’azione, infatti, può fare la differenza tra la vita e la morte.

Con questa donazione, il Consorzio dimostra ancora una volta la propria attenzione concreta verso il territorio e i suoi abitanti, rafforzando il senso di comunità e responsabilità condivisa.