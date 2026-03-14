Juventus Domo a Casale per cercare una vittoria di prestigio

Città di Casale-Juventus Domo; Arona-Ornavassese; Gravellona San Pietro-Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Banchette Colleretto-Dufour Varallo; Union Novara-Ivrea; Orizzonti Canavese-Piedimulera; Gattinara- Quincinetto Tavagnasco; Lupetti Bianchi Trino-Virtus Vercelli.

Il programma della XXV di Promozione è questo. La Juventus Domo, che in settimana è uscita dalla Coppa, ha dunque un solo obiettivo: il secondo posto in campionato. La trasferta a Casale è l’occasione per mostrare i muscoli e rimpiangere il momento no arrivato tra fine girone di andata ed inizio del ritorno. Il Casale non pare raggiungibile ma vincere in casa della capolista metterebbe un po’ più di sapore in questo finale di torneo.

L’Arona riceva l’Ornavassese. Obiettivi diversi: aronesi in cerca di un posto al sole e ossolani di punti salvezza.

Si gioca molto il Piedimulera che va a casa dell’Orizzonti Canavese. Per gli ossolani si tratta di punti vitali .

Vittoria cercasi in casa del Gravellona San Pietro. Che riceva il Ceversama, pure malmesso in classifica.

La Union Novara ospita l’Ivrea, risalita in classifica sino alla zona play off. Novaresi che hanno fatto bene dopo un avvio difficile.

Classifica: Casale 56; Dufour Varallo48; Juventus Domo 47; Quincitava 46; Ivrea 39; Arona, Gattinara 36; Lupetti Trino 33; Orizzonti Canavese 31; Banchette Colleretto 30; Ornavassese 28; Union Novara 27; Virtus Vercelli 24; Ceversama 24; Piedimulera 20; Gravellona 6.