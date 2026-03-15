Nasce "Ul Dricc", la nuova vertical race da Pallanzeno all'alpe Bisciumo

Nasce il Cipir “Ul Dricc” Pallanzeno-Bisciumo, una nuova vertical kilometer race che partirà dal centro abitato di Pallanzeno per raggiungere l’alpe Bisciumo Siperiore, uno dei versanti più ripidi e suggestivi della zona. La gara andrà in scena per la prima volta sabato 16 maggio ed è organizzata dalla Pro Loco di Pallanzeno con il patrocinio del comune. Un evento dedicato agli amanti della corsa in montagna e delle gare verticali, discipline sempre più diffuse tra atleti che cercano percorsi tecnici, intensi e spettacolari.

Il tracciato della gara è pensato per offrire una vera sfida agli specialisti della salita: 2,6 chilometri di sviluppo con 950 metri di dislivello positivo, per una pendenza media del 36,5% e passaggi che raggiungono il 50%. Dopo un breve tratto iniziale su asfalto, il percorso entra subito nel cuore della montagna, proseguendo prevalentemente su sentiero pulito e segnalato tra boschi e antiche tracce di montagna.

A rendere ancora più dinamica la competizione sarà il traguardo volante “Ul Salt D’ul Porc”, posto dopo circa 970 metri dalla partenza e 200 metri di dislivello positivo, che premierà i primi atleti capaci di affrontare con maggiore velocità la prima parte della salita.

La giornata del 16 maggio inizierà alle 13.00 con la consegna dei pettorali e dei pacchi gara presso il circolo Arci di Pallanzeno. Alle 15.00 la partenza. Al termine della gara un ristoro per gli atleti offerto dai proprietari delle baite dell’alpeggio. Nel tardo pomeriggio, dopo il rientro a Pallanzeno, un momento di festa e condivisione. Alle 18.00 al circolo le premiazioni, seguite da un Pasta Party. Durante tutta la manifestazione sarà presente musica di sottofondo e, oltre al Pasta Party, sarà possibile per atleti e spettatori usufruire del servizio bar e gustare panini con salamella, accompagnati da musica con dj.

Le iscrizioni apriranno lunedì 16 marzo alle 12.00 e sarà possibile iscriversi tramite un link disponibile sui canali social ufficiali dell'evento: (instagram.com/uldricc.vk oppure facebook.com/uldricc.vk). I primi 100 iscritti riceveranno un pacco gara "Ul Dricc", comprensivo di maglietta tecnica, cappellino, sacchetta uﬃciale e bevanda B-UP by Burki, oltre al buono per il Pasta Party. Dal 101° iscritto l’iscrizione (a prezzo ridotto) comprenderà la partecipazione alla gara e il buono Pasta Party. Per gli atleti minorenni sarà necessario consegnare, al momento del ritiro del pettorale, il modulo di autorizzazione firmato, disponibile sui canali social ufficiali della manifestazione.

Con il Cipir Vk “Ul Dricc” Pallanzeno si prepara dunque ad accogliere atleti, appassionati e pubblico per una giornata all’insegna dello sport, della montagna e della convivialità, valorizzando il territorio e i suoi sentieri attraverso una gara che promette spettacolo e grande intensità. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i canali social ufficiali oppure l’indirizzo e-mail uldricc.vk@gmail.com.