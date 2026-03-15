Promozione: pari per la Juventus Domo, vittoria dell’Arona

Giornata condizionata da diversi rinvii nel campionato di Promozione, ma non sono mancati i risultati per le squadre del Verbano Cusio Ossola e del Novarese. La Juventus Domo strappa un pareggio 2-2 sul campo della capolista Città di Casale e resta nelle zone alte della classifica al secondo posto.

Bella vittoria per l’Arona, che supera 4-1 l’Ornavassese e consolida la propria posizione al quinto posto in classifica. L’Ornavassese, invece, rimane all’undicesimo posto dopo la sconfitta esterna.

Non sono scese in campo invece Gravellona San Pietro, Union Novara e Piedimulera: le sfide contro Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, Ivrea 1905 e Orizzonti Canavese sono state tutte rinviate. In classifica il Gravellona resta in sedicesima posizione, l’Union Novara è dodicesimo mentre il Piedimulera occupa il quindicesimo posto.