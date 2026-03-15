Prima Categoria: il Feriolo allunga ancora in vetta, vincono anche Omegna e Carpignano

Prosegue la marcia del Feriolo nel campionato di Prima Categoria. La capolista si impone con un netto 4-0 sul campo del Romagnano e consolida il primo posto in classifica, allungando ulteriormente in vetta. Vittoria anche per l’Omegna, che supera 2-1 la Virtus Villadossola e si porta al sesto posto, mentre gli ossolani restano al quarto posto.

Tre punti importanti anche per il Carpignano, che batte 1-0 il Sizzano e sale all’ottava posizione, lasciando gli avversari all’undicesimo posto. Successo largo invece per il Momo, che supera 5-2 l’Agrano e si conferma nelle zone alte della classifica al terzo posto, mentre l’Agrano rimane in sedicesima posizione.

Diversi i rinvii nel girone: non si sono disputate Esio Verbania-Dormelletto Comignago, Vogogna-Cameri e Quaronese-Cannobiese. In classifica il Dormelletto resta quinto, la Cannobiese settima, il Cameri tredicesimo, il Vogogna quattordicesimo e l’Esio Verbania quindicesimo.