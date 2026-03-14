Per il Vogogna un'altra partita delicatissima

Esio Verbania-Dormelletto Comignago; Momo-Agrano; Vogogna-Cameri; Quaronese-Cannobiese;

Romagnano-Feriolo; Carpignano-Sizzano; Bagnella- Varzese; Omegna-Virtus Villadossola. Questo il programma della XXV di campionato in Prima Categoria.

Il Feriolo (59 punti) viaggia tranquillo verso la vittoria finale e, nell’immediato, verso Romagnano Sesia, dove affronterà una squadra in lotta per la salvezza. Il Romagnano (29 punti) è in zona play out, ma il Feriolo pare cinico assai e non guarda in faccia a nessuno. I 30 punti che le separano sembrerebbero non lasciare molte speranze ai sesiani.

Spicca in questa giornata anche Omegna-Virtus Villa, partita d’altri tempi, di quanto le due formazioni erano più min alto nell’albo genealogico del calcio dilettanti. Omegna (36) che arriva da un momento delicato (due ko), Virtus Villa (43) che invece sta chiudendo bene il campionato e che nelle ultime sette partite ha subito solo la sconfitta di Bagnella.

Tre le squadre play off il Bagnella riceva la Varzese. I cusiani (45) persero all’andata in Val Divedro ma arrivano dal successo a Cannobio. La Varzese (31) è reduce dal ko contro il Vogogna ma non è del tutto salva.

Dormelletto Comignago impegnato in casa dell’Esio Verbania. Novaresi con 41 punti, verbanesi a 17. La partita si gioca oggi, in anticipo.

Il Momo riceve l’Agrano. Novaresi delusi dal campionato e scivolati al quarto posto in classifica a 42 punti. Granata solitari a 12 punti infondo alla classifica, in una annata difficile e da dimenticare.

Delicatissima è Vogogna-Cameri. Ossolani a quota 19, novaresi a quota 28, ma è partita che vele doppio per la salvezza, tra due formazioni che galleggiano nella zona caldissima.

Altra partita ostica è Carpignano-Sizzano. Con rispettivamente 31 e 30 punti. Entrambe sono solo un gradino fuori dalla zona play out. Una vittoria sarebbe salutare per entrambe per allontanarsi dal fondo.

Si gioca anche Quaronese-Cannobiese. Sesiani con 31 punti, lacuali con 34 in piena zona di media classifica.