Pareggio meritato per la Juventus Domo a Casale

Nella giornata dei rinvii per il maltempo giocano solo Juventus Domo, Ornavassese e Arona mentre non scendono in campo Gravellona, Piedimulera e Union Novara.

La Juventus Domo (48 punti) si fa bella in quel di Casale (57). Costringendo la capolista al pari (2-2) grazie alle reti di Orlando e Pisanello che costringono il Casale e restare a 8 punti dagli ossolani e dalla Dufour Varallo. Quindi a non festeggiare ancora la matematica vittoria di campionato.

Cade invece l’Ornavassese ad Arona. Un 4 a 1 pesante che l'Arona fcostruisce con una doppietta di Poletti, Fortis e Maddamme. Il gol della bandiera per i neri è di Masoero. Una caduta che complica la classifica degli ossolani fermi a 28 punti e invece rilancia quella dell’Arona (39) in chiave spareggi.

Anche perché la Virtus Vercelli (27) va a vincere a Trino 3 a 1.

Non si son giocate: Gravellona-Ceversama; Union Novara – Ivrea; Orizzonti Canavese – Piedimulera; Banchetta Colleretto-Dufour Varallo; Gattinara-Quincitava.

Tutte ovviamente da recuperare nelle prossime settimane.