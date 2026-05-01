Aprile Varzese, si corre la Dvarun Trail

Si corre venerdì 1° maggio la terza edizione della Dvarun Trail, la gara di trail running organizzata dall’Asd Cairasca in occasione dell’Aprile Varzese. La corsa, in partenza alle 9.30, prevede un percorso di 12 chilometri con dislivello di 800 metri; partenza e arrivo nel centro storico di Varzo. Contestualmente, si tiene anche la camminata non competitiva “Camminando con Matilde”, con un percorso di 4,5 chilometri e un dislivello di 250 metri.
Al termine della corsa, dalle 12.30 il pranzo sotto il tendone e alle 15.00 appuntamento con “Asin Color”.
Alle 19.30 la cena a cura del ristorante La Vetta di San Domenico e, a seguire, serata musicale con la band Life on Mars e dj Miao.