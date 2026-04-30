Aprile Varzese, una serata dedicata alla tradizione ossolana

Nuova giornata di festa a Varzo con l’Aprile Varzese. Questa sera, giovedì 30 aprile, dopo l’apertura del tendone alle 18.30, dalle 19.30 una cena speciale dedicata alle tradizioni del territorio. Il menu, a cura di Domobianca365, prevede gnocchi di patate Walser su crema al Crampiolo e fiocchi di carne secca ossolana e scaglie di stravecchio e, a seguire, guancia di maiale al prunent della Cantina di Tappia con castagne glassate all’arancia e polenta di Beura. L’accompagnamento dei vini è affidato alla Cantina di Tappia.

La serata prosegue poi, come di consueto, con la musica: dalle 22.00 in scena Effetto Vasco con il tributo a Vasco Rossi e, a seguire, dj Miao.