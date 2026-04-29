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Eventi | 29 aprile 2026, 08:10

Proseguono i festeggiamenti per l'Aprile Varzese

Oggi, 29 aprile, cena e serata danzante

Proseguono i festeggiamenti per l'Aprile Varzese

Continua la festa a Varzo per la patronale di San Giorgio. Gli appuntamenti dell’Aprile Varzese proseguono dunque nella serata di oggi, mercoledì 29 aprile, con l’apertura del tendone alle 18.30 e, a partire dalle 19.30, la cena che questa sera si ispira alle tradizioni spagnole con una serata a base di paella. Alle 21.30 torna la musica dal vivo: sarà la volta di  una serata danzante animata da Federica Cocco.

l.b.

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