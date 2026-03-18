''Auto contromano e ciclabile occupata''

‘’Servirebbero controlli e magari anche qualche cartello verticale della segnaletica in più per evitare rischi nel pur ampio parcheggio degli impianti sportivi a Domodossola’’. E’ quanto segnalano alcuni frequentatori degli impianti sportivi domesi che lamentano irregolarità alla circolazione.

‘’Probabilmente la segnaletica orizzontale non basta – affermano - visto che diversi automobilisti accedono agli stalli entrando contromano e creando pericolo. La segnaletica orizzontale c’è, ma sono molti quelli che non la rispettano. Inoltre il parcheggio è ampio e ha posti a sufficienza, ma nonostante questo c’è chi lascia le auto sulla pista ciclabile che corre a ridosso dell’area’’.