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Domodossola | 18 marzo 2026, 08:25

''Auto contromano e ciclabile occupata''

Alcune persone segnalano problemi di sicurezza nel parcheggio degli impianti sportivi

‘’Servirebbero controlli e magari anche qualche cartello verticale della segnaletica in più per evitare rischi nel pur ampio parcheggio degli impianti sportivi a Domodossola’’. E’ quanto segnalano alcuni frequentatori degli impianti sportivi domesi che lamentano irregolarità alla circolazione.

’Probabilmente la segnaletica orizzontale non basta – affermano - visto che diversi automobilisti accedono agli stalli entrando contromano e creando pericolo. La segnaletica orizzontale c’è, ma sono molti quelli che non la rispettano. Inoltre il parcheggio è ampio e ha posti a sufficienza, ma nonostante questo c’è chi lascia le auto sulla pista ciclabile che corre a ridosso dell’area’’.

re.ba.

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