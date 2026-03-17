Tennis, ancora una vittoria per il domese Leonardo Bassa

La stella di Leonardo Bassa brilla anche in Valle d'Aosta. Il talento della Scuola Tennis Domodossola ha infatti dominato il torneo Rodeo al circolo di Saint Cristophe nella categoria under 12. Per lui, come accade spesso, percorso netto: in semifinale spazzato via Giuseppe Cauteruccio con un eloquente 4-3 e 4-0. All'atto conclusivo anche Nicolò Robba non ha potuto far altro che alzare bandiera bianca: 4-2, 4-1 il punteggio a favore del campioncino ossolano. Applausi anche per Federico Spadone, la cui corsa al torneo di Bergamo, categoria under 10, si è fermata in semifinale.
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