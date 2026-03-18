Ecco i film in programma al Cinema Corso dal 19 al 23 marzo

Dalla passione e determinazione di Lady Nazca, alle emozioni dell’ultima notte prima degli esami, fino a un viaggio nello spazio per salvare l’umanità con Project Hail Mary. Tre film diversi, tre esperienze da vivere sul grande schermo.



NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0

Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali vive gli ultimi giorni tra ansia, sogni e voglia di libertà.

Tra amori, amicizie e follie dell’ultimo minuto, scopriranno cosa significa davvero crescere.

Un mix di emozioni, risate e nostalgia… proprio come l’ultima notte prima degli esami.

Proiezioni:

Gio. 19 marzo – 17.30

Ven. 20 marzo – 18.10

Sab. 21 marzo – 20.30

Dom. 22 marzo – 17.30

Lun. 23 marzo – 20.30

PROJECT HAIL MARY – L’Ultima Missione

Un uomo si risveglia da solo nello spazio, senza memoria.

Poco a poco scopre di essere l’unica speranza per salvare la Terra da una minaccia che sta spegnendo il Sole.

Tra scienza, mistero e un incontro sorprendente, inizia una missione impossibile… ma decisiva per il destino dell’umanità.

Un’avventura spettacolare tra emozione e scoperta.

Proiezioni:

Gio. 19 marzo – 20.30

Ven. 20 marzo – 15.30

Sab. 21 marzo – 15.30

Dom. 22 marzo – 20.30

Lun. 23 marzo – 17.30



LADY NAZCA – La Signora delle Linee

All’alba della Seconda Guerra Mondiale, Maria Reiche (Devrim Lingnau) fugge dalla Germania e trova una nuova vita in Perù.

Nel cuore del deserto di Nazca scopre antichi disegni incisi nella terra: un enigma millenario che cambierà per sempre il suo destino.

Determinata e visionaria, dedicherà tutta la sua vita a proteggere e comprendere uno dei più grandi misteri dell’umanità, affrontando ostacoli, solitudine e scetticismo.

Una storia intensa di scoperta, coraggio e passione che ti porterà oltre i confini del tempo.

Proiezioni:

Ven. 20 marzo – 20.30

Sab. 21 marzo – 18.10

Dom. 22 marzo – 15.30



