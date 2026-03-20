Alla Noga un concerto per ricordare Attilio Bagnolini

Villadossola ricorda il 90° anniversario della morte di Attilio Bagnolini, medaglia d’oro al valor militare. Bagnolini cadde durante la campagna d’Africa, nella battaglia dei Laghi Ascianghi, il 31 marzo 1936 ai 2512 metri del passo Mècan (Africa Orientale). La giornata di ricordo, in programma domani, sabato 21 marzo, è organizzata dal Gruppo Alpini di Villadossola in collaborazione con i famigliari di Bagnolini.Prevede un concerto nella chiesa della Noga con la Brigata Alpina Tridentina e il Coro Valdossola
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