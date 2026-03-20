 / Villadossola

Villadossola | 20 marzo 2026, 15:05

Alla Noga un concerto per ricordare Attilio Bagnolini

A novant'anni dalla morte avvenuta in guerra in Africa Orientale

Alla Noga un concerto per ricordare Attilio Bagnolini

Villadossola ricorda il 90° anniversario della morte di Attilio Bagnolini, medaglia d’oro al valor militare. Bagnolini cadde durante la campagna d’Africa, nella battaglia dei Laghi Ascianghi, il 31 marzo 1936 ai 2512 metri del passo Mècan (Africa Orientale). La giornata di ricordo, in programma domani, sabato 21 marzo, è organizzata dal Gruppo Alpini di Villadossola in collaborazione con i famigliari di Bagnolini.Prevede un concerto nella chiesa della Noga con la Brigata Alpina Tridentina e  il Coro Valdossola 

re.ba.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore