Vogogna, è in cattivo stato lo scivolo del municipio FOTO

Un cittadino vogognese ci ha segnalato - inviandoci anche le foto - il cattivo stato in cui si versa lo scivolo del municipio di Vogogna. Lo scivolo, che serve ad agevolare l’accesso dei disabili, si presenta in parte anche arrugginito e malconcio. ‘’Abbiamo già affidato ad una ditta di Verbania il lavoro di sostituzione della rampa’’ dice il sindaco Fausto Dotta.
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