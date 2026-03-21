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Ossola | 21 marzo 2026, 15:00

Vogogna, è in cattivo stato lo scivolo del municipio FOTO

La segnalazione arriva da un cittadino. Il sindaco Fausto Dotta: ''La rampa sarà presto sostituita''

Un cittadino vogognese ci ha segnalato - inviandoci anche le foto -   il cattivo stato in cui si versa lo scivolo del municipio di Vogogna. Lo scivolo, che serve ad agevolare l’accesso dei disabili, si presenta in parte anche arrugginito e malconcio. ‘’Abbiamo già affidato ad una ditta di Verbania il lavoro di sostituzione della rampa’’ dice il sindaco Fausto Dotta.

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