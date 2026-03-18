Ornavasso, partiti i lavori per la nuova rotatoria

Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria a Ornavasso. Si tratta di un progetto annunciato negli scorsi mesi dall’amministrazione comunale e finanziato, per un totale di 600mila euro, dalla provincia del Verbano Cusio Ossola. La nuova rotonda sarà realizzata all’incrocio principale del paese. L’infrastruttura permetterà di gestire al meglio il traffico tra la zona industriale e l’ingresso nel centro abitato.