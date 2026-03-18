Guasto a un convoglio merci blocca i treni tra Milano e Domodossola

Ritardi e disagi dal primo pomeriggio di oggi sulle linee ferroviarie Milano–Domodossola e Varese–Milano a causa di un guasto a un locomotore di un convoglio merci. Il treno si è fermato proprio sul ponte di via Pegoraro a Gallarate, bloccando temporaneamente la circolazione e causando rallentamenti fino a 30 minuti.

TreNord ha comunicato che, per ripristinare la regolarità del servizio, sono state necessarie variazioni e cancellazioni di alcune corse. Al momento non sono note le cause precise del guasto, ma le prime informazioni – confermate anche da alcune fotografie scattate da pendolari – indicano un problema al pantografo, il dispositivo che alimenta elettricamente la locomotiva.

I passeggeri in transito hanno segnalato rallentamenti e attese prolungate sia sulla tratta in direzione Milano sia sui convogli provenienti da Domodossola. L’azienda ha assicurato che il pronto intervento del personale tecnico è in corso per rimettere in funzione il convoglio e ripristinare la normale circolazione ferroviaria.