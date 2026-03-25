Cinema Corso, una settimana tra nostalgia, emozioni e storie di crescita

Una programmazione ricca e variegata quella del Cinema Corso, che dal 26 al 30 marzo porta in sala tre film capaci di raccontare, ciascuno a modo suo, crescita, amicizia e scelte di vita. Si passa dalle atmosfere nostalgiche e ironiche di Cena di Classe, dove un gruppo di ex compagni si ritrova anni dopo la maturità tra ricordi e imprevisti, alle emozioni adolescenziali di Notte prima degli esami 3.0, viaggio tra sogni, paure e libertà alla vigilia di un momento decisivo. Spazio anche a toni più intensi con Cattiva Strada, racconto di formazione crudo e attuale che esplora il confine tra responsabilità, appartenenza e tentazione del crimine.

A completare la programmazione, un appuntamento speciale fuori calendario: mercoledì 1 aprile alle 20.30 arriva Monte Corno – Pareva che io fossi in aria, documentario di Luca Cococcetta che ripercorre la straordinaria impresa di Francesco De Marchi, tra storia, montagna e spirito d’avventura. Un viaggio affascinante che unisce passato e presente, portando sul grande schermo una pagina poco conosciuta ma fondamentale dell’alpinismo italiano.

CATTIVA STRADA

Donato ha quasi 18 anni e una vita già piena di responsabilità.

L’incontro con un fuorilegge lo trascina in un mondo fatto di regole dure, scelte difficili e conseguenze inevitabili.

Un racconto intenso di crescita, tra famiglia, identità e tentazione del crimine.

Proiezioni:

Gio. 26 marzo – 20.30

Ven. 27 marzo – 15.30

Sab. 28 marzo – 20.30

Dom. 29 marzo – 17.30

Lun. 30 marzo – 17.30

CENA DI CLASSE

A 17 anni dalla maturità, un gruppo di ex compagni si ritrova per un funerale… ma la serata prende una piega inaspettata.

Tra ricordi, nostalgia e qualche bicchiere di troppo, finiranno per rivivere (forse esagerando) i tempi del liceo.

Una commedia irriverente tra risate, rimorsi e conti in sospeso.

Proiezioni:

Gio. 26 marzo – 17.30

Ven. 27 marzo – 20.30

Sab. 28 marzo – 17.30

Dom. 29 marzo – 15.30

Lun. 30 marzo – 20.30

Notte prima degli esami 3.0

Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali affronta gli ultimi giorni tra ansia, sogni e un’irrefrenabile voglia di libertà.

Tra amori, amicizie e follie dell’ultimo minuto, impareranno cosa significa davvero crescere.

✨ Un viaggio tra emozioni, risate e nostalgia… proprio come l’ultima notte prima degli esami.

Proiezioni:

Ven. 27 marzo – ore 17.30

Sab. 28 marzo – ore 15.30

Dom. 29 marzo – ore 20.30

MONTE CORNO – PAREVA CHE IO FUSSI IN ARIA

Mercoledì 1 aprile

Ore 20.30

Un viaggio affascinante tra storia e montagna con il documentario diretto da Luca Cococcetta, che racconta l’impresa straordinaria di Francesco De Marchi: il 19 agosto 1573 conquistò la vetta del Corno Grande, sul Gran Sasso, segnando una delle prime grandi ascensioni alpinistiche italiane.

Attraverso il suo diario e le testimonianze di storici, alpinisti e geologi, il film ripercorre fatica, coraggio e meraviglia di una scalata epica su una roccia aspra e affascinante.

Una storia poco conosciuta ma fondamentale, che unisce passato e presente in un racconto coinvolgente.