Cinema Corso, una settimana tra nostalgia, emozioni e storie di crescita

Una programmazione ricca e variegata quella del Cinema Corso, che dal 26 al 30 marzo porta in sala tre film capaci di raccontare, ciascuno a modo suo, crescita, amicizia e scelte di vita. Si passa dalle atmosfere nostalgiche e ironiche di Cena di Classe, dove un gruppo di ex compagni si ritrova anni dopo la maturità tra ricordi e imprevisti, alle emozioni adolescenziali di Notte prima degli esami 3.0, viaggio tra sogni, paure e libertà alla vigilia di un momento decisivo. Spazio anche a toni più intensi con Cattiva Strada, racconto di formazione crudo e attuale che esplora il confine tra responsabilità, appartenenza e tentazione del crimine.
A completare la programmazione, un appuntamento speciale fuori calendario: mercoledì 1 aprile alle 20.30 arriva Monte Corno – Pareva che io fossi in aria, documentario di Luca Cococcetta che ripercorre la straordinaria impresa di Francesco De Marchi, tra storia, montagna e spirito d’avventura. Un viaggio affascinante che unisce passato e presente, portando sul grande schermo una pagina poco conosciuta ma fondamentale dell’alpinismo italiano.
CATTIVA STRADA
Donato ha quasi 18 anni e una vita già piena di responsabilità.
L’incontro con un fuorilegge lo trascina in un mondo fatto di regole dure, scelte difficili e conseguenze inevitabili.
Un racconto intenso di crescita, tra famiglia, identità e tentazione del crimine.
Proiezioni:
Gio. 26 marzo – 20.30
Ven. 27 marzo – 15.30
Sab. 28 marzo – 20.30
Dom. 29 marzo – 17.30
Lun. 30 marzo – 17.30
CENA DI CLASSE
A 17 anni dalla maturità, un gruppo di ex compagni si ritrova per un funerale… ma la serata prende una piega inaspettata.
Tra ricordi, nostalgia e qualche bicchiere di troppo, finiranno per rivivere (forse esagerando) i tempi del liceo.
Una commedia irriverente tra risate, rimorsi e conti in sospeso.
Proiezioni:
Gio. 26 marzo – 17.30
Ven. 27 marzo – 20.30
Sab. 28 marzo – 17.30
Dom. 29 marzo – 15.30
Lun. 30 marzo – 20.30
Notte prima degli esami 3.0
Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali affronta gli ultimi giorni tra ansia, sogni e un’irrefrenabile voglia di libertà.
Tra amori, amicizie e follie dell’ultimo minuto, impareranno cosa significa davvero crescere.
✨ Un viaggio tra emozioni, risate e nostalgia… proprio come l’ultima notte prima degli esami.
Proiezioni:
Ven. 27 marzo – ore 17.30
Sab. 28 marzo – ore 15.30
Dom. 29 marzo – ore 20.30
MONTE CORNO – PAREVA CHE IO FUSSI IN ARIA
Mercoledì 1 aprile
Ore 20.30
Un viaggio affascinante tra storia e montagna con il documentario diretto da Luca Cococcetta, che racconta l’impresa straordinaria di Francesco De Marchi: il 19 agosto 1573 conquistò la vetta del Corno Grande, sul Gran Sasso, segnando una delle prime grandi ascensioni alpinistiche italiane.
Attraverso il suo diario e le testimonianze di storici, alpinisti e geologi, il film ripercorre fatica, coraggio e meraviglia di una scalata epica su una roccia aspra e affascinante.
Una storia poco conosciuta ma fondamentale, che unisce passato e presente in un racconto coinvolgente.